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Директора одеського ОСББ судитимуть за нелегальне переправлення призовників через кордон

2 травня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Директора одеського ОСББ судитимуть за нелегальне переправлення призовників через кордон
Правоохоронці затримують зловмисника. Фото ілюстративне / Національна поліція
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Директор одеського ОСББ, підозрюється в організації нелегального переправлення осіб через державний кордон. Свої послуги чоловік оцінив у п’ять тисяч доларів США. 

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Протягом досудового розслідування ДБР з'ясувало, що злочинець запропонував нелегальний перетин двом варіантами: виїзд поза пунктом пропуску та виїзд за допомогою підроблених документів про непридатність до служби. За свої "послуги" директор вимагав від 5 тисяч доларів США.

Обвинувальний акт скеровано до суду, де директор ОСББ обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон згідно зі статтею 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.

Зазначимо, що після викриття незаконного бізнесу директор був оголошений у розшук, втік за кордон, але пізніше був затриманий працівниками ДБР. Розслідування щодо правоохоронця та військового виділено в окреме кримінальне провадження відповідно до статті 369-2 КК України.

Схеми перетину кордону

В Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство. 

Також в Одесі викрили злочинця, який допомагав чоловікам призовного віку покинути країну. Усі його "клієнти" за документами були волонтерами.

Крім того, прикордонники Мукачівського загону затримали двох одеситів. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті.

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