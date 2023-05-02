Директора одесского ОСМД будут судить за нелегальную переправку призывников через границу

Правоохранители задерживают злоумышленника. Фото иллюстративное / Национальная полиция

Директор одесского ОСМД подозревается в организации нелегальной переправки лиц через государственную границу. Свои услуги мужчина оценил в пять тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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В ходе досудебного расследования ДБР выяснило, что преступник предложил нелегальное пересечение двумя вариантами: выезд вне пункта пропуска и выезд с помощью поддельных документов о непригодности к службе. За свои "услуги" директор потребовал от 5 тысяч долларов США.

Обвинительный акт направлен в суд, где директор ОСМД обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу согласно статье 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

Отметим, что после разоблачения незаконного бизнеса директор был объявлен в розыск, скрылся за границу, но позже был задержан работниками ДБР. Расследование в отношении правоохранителя и военного выделено в отдельное уголовное производство в соответствии со статьей 369-2 УК Украины.

Схемы пересечения границы

В Одесской области разоблачили женщину, которая нелегально перевозила мужчин призывного возраста за границу. Ухилянтам выдавала документы об опекунстве.

Также в Одессе разоблачили преступника, который помогал мужчинам призывного возраста покинуть страну. Все его "клиенты" по документам были волонтерами.

Кроме того, пограничники Мукачевского отряда задержали двух одесситов. Мужчины пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье.