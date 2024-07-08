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Дитину госпіталізували — з'явились подробиці падіння автівки на пляж Одещини

8 липня 2024 14:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хлопчик постраждав від падіння авто на Одещині: медики розповіли деталі
Автівка впала на пляж Одещини. Фото: Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На пляжі в селі Фонтанка, що на Одещині, автомобіль зірвався з ручного гальма, покотився зі схилу та переїхав 6-річного хлопчика, після чого впав на пляж. Дитину госпіталізували з множинними забоями та травмами до лікарні. 

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області.

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Стан хлопчика

На місці події працювали правоохоронці та рятувальники, аби з'ясувати обставини інциденту. Батьки дитини та очевидці перебували у шоковому стані, а хлопчик наразі знаходиться під наглядом лікарів. 

"Постраждала дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, тупу травму грудної клітини, множинні садна тулубу, верхніх та нижніх кінцівок. У стані середнього ступеня важкості малюк був госпіталізований до дитячої клінічної лікарні", — йдеться у повідомленні медиків.

Автівка впала на пляж

На відео видно, як розбита автівка стоїть серед пляжу, де відпочила велика кількість людей, серед яких діти. За словами авторки ролика, авто просто скотилось з обриву в той час, як поруч були жінка з дитиною, однак їм пощастило врятуватися. 

"Ми всі в шоці, просто з обриву скотилася і впала... Як страшно. Добре хоч дитина з мамою встигли вибігти", — розповіла жінка.

Наразі невідомо, хто є власником автівки. 

Розбита автівка на пляжі Одещини
Автівка впала на пляж у Фонтанці. Фото: Центр Екстреної Медичної Допомоги та Медицини Катастроф Одеської області

Більше про пляжі Одещини

Нагадаємо, що в Одесі моряки врятували п'ятьох відпочивальників, яких винесло у відкрите море.

Також ми писали, що за шість місяців 2024 року на водоймах Одеської області загинули шестеро людей. Найчастіше трагедії траплялися через недотримання правил безпеки під час купання та перебування біля води.

Додамо, що в Одесі офіційно відкритих зон відпочинку у місті вже п'ять. Однак у майбутньому цей список збільшиться.

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