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Ребенка госпитализировали — появились подробности падения автомобиля на пляж Одесчины

8 июля 2024 14:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Мальчик пострадал от падения авто в Одесской области: медики рассказали детали
Автомобиль упал на пляж Одесщины. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На пляже в селе Фонтанка на Одесщине автомобиль сорвался с ручного тормоза, покатился со склона и переехал 6-летнего мальчика, после чего упал на пляж. Ребенок был госпитализирован с множественными ушибами и травмами в больницу.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

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Состояние мальчика

На месте происшествия работали правоохранители и спасатели, для того, чтобы выяснить обстоятельства инцидента. Родители ребенка и очевидцы были в шоковом состоянии, а мальчик сейчас находится под наблюдением врачей.

"Пострадавший ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки, множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. В состоянии средней степени тяжести малыш был госпитализирован в детскую клиническую больницу" , — говорится в сообщении медиков.

Автомобиль упал на пляж

На видео видно, как разбитый автомобиль стоит среди пляжа, где отдыхало большое количество людей, среди которых дети. По словам автора ролика, авто просто скатилось с обрыва в то время, как рядом были женщина с ребенком, однако им удалось спастись.

"Мы все в шоке, просто с обрыва скатилась и упала... Как страшно. Хорошо хоть ребенок с мамой успели выбежать" , — рассказала женщина.

Пока неизвестно, кто является владельцем автомобиля.

Разбитый автомобиль на пляже Одесщины
Автомобиль упал на пляж в Фонтанке. Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины Катастроф Одесской области

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Напомним, что в Одессе моряки спасли пятерых отдыхающих, которых вынесло в открытое море.

Также мы писали, что за шесть месяцев 2024 года на водоемах Одесской области погибли шесть человек. Чаще всего трагедии случались из-за несоблюдения правил безопасности при купании и нахождении у воды.

В Одессе официально открытых зон отдыха в городе уже пять. Однако в будущем этот список увеличится.

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