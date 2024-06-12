Дмитро Плетенчук пішов з посади у Силах оборони Півдня: деталі

Капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Капітан Дмитро Плетенчук завершив своє відрядження до Сил оборони Півдня. Тепер він повертається до раніше займаної посади у Військово-морських Силах України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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Йде з посади

Дмитро Плетенчук оголосив про завершення своєї діяльності у Силах оборони Півдня, де він обіймав посаду начальника Центру стратегічних комунікацій. Капітан повертається до своїх обов'язків, які виконував до призначення, а саме — речника ВМС ЗСУ.

"Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал як "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України", — зазначив Плетенчук у своєму повідомленні.

За час своєї кар'єри як Начальник центру стратегічних комунікацій Дмитро Плетенчук провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю. Усього він пробув на посаді 45 діб.

Шлях Дмитра Плетенчука

Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА. У квітні 2024 він був призначений Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня та замінив Наталю Гуменюк.

Призначення Гуменюк

Своєю чергою Наталя Гуменюк була знята з посади речниці Сил оборони півдня України, яку обіймала з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.

Пізніше вона була призначена заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, та її діяльність була пов'язана з інформацією. Однак згодом її обов'язки знову змінились — тепер діяльность Наталі Гуменюк не пов'язана з медіа.