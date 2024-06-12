Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дмитро Плетенчук більше не речник Сил оборони Півдня arrow

Дмитро Плетенчук більше не речник Сил оборони Півдня

12 червня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дмитро Плетенчук пішов з посади у Силах оборони Півдня: деталі
Капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Капітан Дмитро Плетенчук завершив своє відрядження до Сил оборони Півдня. Тепер він повертається до раніше займаної посади у Військово-морських Силах України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Читайте також:

Йде з посади

Дмитро Плетенчук оголосив про завершення своєї діяльності у Силах оборони Півдня, де він обіймав посаду начальника Центру стратегічних комунікацій. Капітан повертається до своїх обов'язків, які виконував до призначення, а саме — речника ВМС ЗСУ.

"Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки". Свій функціонал як "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов'язків речника ВМС ЗС України", — зазначив Плетенчук у своєму повідомленні.

За час своєї кар'єри як Начальник центру стратегічних комунікацій Дмитро Плетенчук провів 177 етерів, 15 брифінгів, 19 інтерв'ю. Усього він пробув на посаді 45 діб.

Шлях Дмитра Плетенчука

Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА. У квітні 2024 він був призначений Начальником Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня та замінив Наталю Гуменюк. 

Призначення Гуменюк

Своєю чергою Наталя Гуменюк була знята з посади речниці Сил оборони півдня України, яку обіймала з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.

Пізніше  вона була призначена заступницею начальника управління комунікацій Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, та її діяльність була пов'язана з інформацією. Однак згодом її обов'язки знову змінились — тепер діяльность Наталі Гуменюк не пов'язана з медіа.

ВМС
війна
інформація
кар'єра
Дмитро Плетенчук
Одеса
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна