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Дмитрий Плетенчук больше не представитель Сил обороны Юга

12 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Дмитрий Плетенчук ушел с поста в Силах обороны Юга: детали
Капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Капитан Дмитрий Плетенчук завершил свою командировку в Силы обороны Юга. Теперь он возвращается на ранее занимаемую должность в Военно-морских Силах Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

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Дмитрий Плетенчук объявил о завершении своей деятельности в Силах обороны Юга, где занимал должность начальника Центра стратегических коммуникаций. Капитан возвращается к своим обязанностям, которые выполнял до назначения, а именно — представитель ВМС ВСУ.

"Так было спланировано изначально. Прошу не искать никаких двойных смыслов или "предательства". Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей представителя ВМС ВС Украины", — отметил Плетенчук в своем сообщении.

За время своей карьеры в качестве Начальника центра стратегических коммуникаций Дмитрий Плетенчук провел 177 эфиров, 15 брифингов, 19 интервью. Всего он пробыл на должности 45 суток.

Путь Дмитрия Плетенчука

Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406-й ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019-го был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником пресс-службы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 был пресс-офицером Николаевской ОВА. В апреле 2024 года он был назначен Начальником Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга и заменил Наталью Гуменюк.

Назначение Гуменюк

В свою очередь, Наталья Гуменюк была снята с должности спикера Сил обороны юга Украины, которую занимала с 2022 года. 19 апреля было принято решение исключить его из этой группировки войск.

Позже она была назначена заместителем начальника управления коммуникаций Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины и ее деятельность была связана с информацией. Однако впоследствии ее обязанности снова изменились — теперь деятельность Натальи Гуменюк не связана с медиа.

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