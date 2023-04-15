До берега Одеської області прибило морську міну

Українські військові вилучили морську міну. Фото: google.com

Морську міну прибило до берегів Одеської області. Фахівці-піротехніки вчасно ліквідували її.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"В напрямку одного з пляжів Одещини з відкритого моря хвилями несло чергову морську міну. Завдяки вчасному виявленню і оперативному реагуванню її вдалось контрольовано знищити на достатній відстані від берега", — йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що рівень замінованості Чорного моря залишається досить високим, а безпекова складова у рамках функціонування зернового коридору дуже вузькопрофільна і спрямована саме на цей напрямок роботи. Сили оборони продовжують спостереження та співпрацю з іноземними партнерами щодо розмінування.

Всього від початку 2023 року винесло близько 20 мін. Переважну більшість Сили оборони знищували контрольовано, але близько 20% детонували безконтрольно, спричиняючи руйнування.

Зазначимо, через шквальний вітер та шторм у Чорному морі до узбережжя періодично прибиває ворожі міни. Військові просять одеситів утриматися від прогулянок, проте заборони діють не на всіх.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині в селі Сичавка вибухнула морська міна. Унаслідок вибуху пошкоджено бази відпочинку на березі моря.

Зазначимо, другий рік поспіль одесити залишаються без туристичного сезону. Промені сонця вже радують та гріють одеситів. Втім слід бути обачними, адже прогулянки узбережжям все ще небезпечні.