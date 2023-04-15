К берегу Одесской области прибило морскую мину

Украинские военные изъяли морскую мину. Фото: google.com

Морскую мину прибило к берегам Одесской области. Специалисты-пиротехники вовремя ликвидировали ее.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Читайте также:

"В направлении одного из пляжей Одесчины из открытого моря волнами несло очередную морскую мину. Благодаря своевременному выявлению и оперативному реагированию ее удалось контролируемо уничтожить на достаточном расстоянии от берега", — говорится в сообщении.

Военные отмечают, что уровень заминированности Черного моря остается достаточно высоким, а составляющая безопасности в рамках функционирования зернового коридора очень узкопрофильна и направлена именно на это направление работы. Силы обороны продолжают наблюдение и сотрудничество с иностранными партнерами по разминированию.

Всего с начала 2023 года вынесло около 20 мин. Подавляющее большинство Силы обороны уничтожали контролируемо, но около 20% бесконтрольно детонировали, приводя к разрушениям.

Отметим, из-за шквального ветра и шторма в Черном море и к побережью периодически прибивают вражеские мины. Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако запреты действуют не на всех.

Напомним, недавно на Одесчине в селе Сычавка взорвалась морская мина. В результате взрыва повреждены базы отдыха на берегу моря.

Отметим, второй год одесситы остаются без туристического сезона. Лучи солнца уже радуют и греют одесситов. Впрочем, следует быть осмотрительными, ведь прогулки по побережью все еще опасны.