ДТП на трасі Одеса – Рені: водіїв попереджають про ускладненість руху

Зіштовхнулись дів вантажівки. Фото ілюстративне: google

Сьогодні на трасі Одеса — Рені, біля прикордонного пункту пропуску "Паланка", сталася дорожньо-транспортна пригода. Це призвело до ускладнення руху транспорту.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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На даній ділянці дороги зіткнулися два вантажні автомобілі, при цьому один з водіїв загинув.

Наразі поліцейські працюють на місці події, намагаючись встановити всі обставини цієї автопригоди та забезпечити регулювання руху транспорту. У зв'язку з цим рух на дорозі ускладнено, і частина дороги тимчасово перекрита.

Водіїв закликають бути особливо обережними та враховувати цю інформацію, керуючи автівкою на даному ділянці дороги. Ситуація на місці пригоди ще розслідується, і подальше рухове обмеження буде пов'язане з ліквідацією наслідків ДТП.

Нагадаємо, річкові порти на Одещині, стали єдиним способом експорту агропродукції суднами. Втім, це створює чимало логістичних проблем для регіону та водіїв вантажних авто з продовольством. Наразі в Одеській області добудовують майданчик для вантажівок площею у чотири гектари. Це має розвантажити дорогу.

Крім того, в Одесі планують зробити онлайн-реєстрацію для водіїв які планують перетинати транзитну зону в районі Паланки. Це має пришвидшити процес та зменшити затори.

Також ми писали, що в Одесі розпочнуться роботи з впровадження нової системи організації дорожнього руху на Миколаївській дорозі. Ця ініціатива передбачає створення шести смуг руху, з яких дві будуть реверсивними.