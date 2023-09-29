ДТП на трассе Одесса — Рени: водителей предупреждают об усложнении движения
Сегодня на трассе Одесса — Рени, возле пограничного пункта пропуска "Паланка", произошло дорожно-транспортное происшествие. Это привело к усложнению движения транспорта.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
ДТП в Одесской области
На данном участке дороги столкнулись два грузовых автомобиля, при этом один из водителей погиб.
Полицейские сейчас работают на месте происшествия, пытаясь установить все обстоятельства этого происшествия и обеспечить регулирование движения транспорта. В связи с этим движение на дороге затруднено, и часть дороги временно перекрыта.
Водителей призывают быть особенно осторожными и учитывать эту информацию, управляя автомобилем на данном участке дороги. Ситуация на месте происшествия еще расследуется и дальнейшее двигательное ограничение будет связано с ликвидацией последствий ДТП.
Напомним, речные порты в Одесской области стали единственным способом экспорта агропродукции судами. Впрочем, это создает немало логистических проблем для региона и водителей грузовых автомобилей с продовольствием. В Одесской области достраивают площадку для грузовиков площадью в четыре гектара. Это должно разгрузить дорогу.
Кроме того, в Одессе планируют сделать онлайн-регистрацию для водителей, которые планируют пересекать транзитную зону в районе Паланки. Это должно ускорить процесс и уменьшить пробки.
Также мы писали, что в Одессе начнутся работы по внедрению новой системы организации дорожного движения на Николаевской дороге. Эта инициатива предполагает создание шести полос движения, из которых две будут реверсивными.