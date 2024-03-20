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Екологи підрахували, яких збитків завдала російська атака Одещині 11 березня

20 березня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Екологи підрахували, яких збитків завдала російська атака Одещині 11 березня
Вогнеборці усувають пожежу на складах. Фото: ДСНС Одещини
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

11 Березня Росія вчергове атакувала південні регіони ударними БпЛА. Внаслідок влучання дрону сталася пожежа на складах, що завдала збитків більше ніж на 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Наслідки влучання

Через те, що уламки збитого "шахеда" влучили у складські будівлі, сталося загоряння на площі 1 тисяч кв. метрів. Так, до атмосфери потрапило майже 80 тонн діоксиду вуглицю. За підрахунками екологів, загальний розмір шкоди атмосфері — 241 тисяча гривень.

Атака на Одесу 11 березня — що відомо

Нагадаємо, що вночі проти 11 березня ворожі безпілотники спробували прорвати протиповітряну оборону Одещини — 10 ударних безпілотників вдалося збити. Не обійшлося без влучань — уражено інфраструктурний об’єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. 

Ми писали, що виниклу пожежу було оперативно ліквідовано , але ударною хвилею вибило скління приватних будинків, окрім того завдано руйнувань господарським спорудам. За попередніми даними, на щастя, люди не постраждали. 

Збитки від ворожих атак

Раніше ми повідомляли, що у ніч проти 2 березня в Одесі ворожий дрон завдав удару по багатоповерхівці, що призвело до повної руйнації одного з під'їздів будинку. Екологи підрахували, що за ту ніч, росіяни завдали місту збитків на 500 мільйонів. 

Також ми писали про те, що внаслідок чергової ворожої атаки на місто уламки одного зі збитих дронів влучили в трансформатор, що спричинило пожежу на площі понад 200 кв. метрів. За даними держінспекторів, загальний розмір шкоди атмосферному повітрю складає пів мільйона гривень.

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Одеса
пожежа
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дрон Шахід-136
екологія
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