Экологи подсчитали, какой ущерб нанесла российская атака Одесской области 11 марта

Пожарные устраняют пожар на складах. Фото: ГСЧС Одесчины

11 марта Россия в очередной раз атаковала южные регионы ударными БпЛА. В результате попадания дрона произошел пожар на складах, нанесший ущерб более чем на 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Последствия попадания

Из-за того, что обломки сбитого "шахеда" попали в складские здания, произошло возгорание на площади 1 тысяч кв. метров. Так, в атмосферу попало около 80 тонн диоксида углерода. По подсчетам экологов, общий размер ущерба атмосфере – 241 тысяча гривен.

Атака на Одессу 11 марта - что известно

Напомним, что в ночь на 11 марта вражеские беспилотники попытались прорвать противовоздушную оборону Одесщины — 10 ударных беспилотников удалось сбить. Не обошлось без попаданий — поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания.

Мы писали, что возникший пожар был оперативно ликвидирован, но ударной волной выбило остекление частных домов, кроме того нанесено разрушения хозяйственным сооружениям. По предварительным данным, к счастью, люди не пострадали.

Ущерб от вражеских атак

Ранее мы сообщали, что в ночь на 2 марта в Одессе вражеский дрон нанес удар по многоэтажке, что привело к полному разрушению одного из подъездов дома. Экологи подсчитали, что за ту ночь россияне нанесли городу ущерб на 500 миллионов.

Также мы писали о том, что в результате очередной вражеской атаки на город обломки одной из сбитых дронов попали в трансформатор, что повлекло за собой пожар на площади более 200 кв. метров. По данным госинспекторов, общий размер ущерба атмосферному воздуху составляет полмиллиона гривен.