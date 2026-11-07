Ексочільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

В Одесі призначили нового начальника управління, яке відповідає за інженерний захист міста та розвиток узбережжя. Посаду отримав Владислав Гайваненко, який раніше працював у поліції Одеси та очолював Дніпропетровську ОВА. Він змінив Віталія Парфьонова, який тимчасово керував управлінням після звільнення попередника.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на розпорядження Одеського міського голови № 1590К від 3 листопада 2026 року.

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Розпорядження про призначення Владислав Гайваненко. Фото: скриншот з omr.gov.ua

Начальник управління узбережжя в Одесі

За інформацією Одеської міської ради, Владислав Гайваненко очолив Управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя з 6 листопада. Його призначили без конкурсного відбору на час дії воєнного стану відповідно до чинного законодавства. Посадовцю присвоїли 11-й ранг місцевого самоврядування. Також встановили надбавку в розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг і вислугу років. Розпорядження підписав виконувач обов'язків міського голови Ігор Коваль. Підставою стали заява Владислава Гайваненка та подання виконувача обов'язків заступника мера Олексія Ботезата.

Що відомо про Гайваненка

Владислав Гайваненко раніше працював у правоохоронних органах Одеси. До 2012 року він обіймав посаду заступника начальника Суворівського районного відділу міліції, а з 2012 до 2015 року очолював Київський районний відділ. У 2017 році він заснував приватне охоронне підприємство "Служба безпеки". З лютого 2025 року працював заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Після зміни керівництва області 15 жовтня 2025 року Владислав Гайваненко тимчасово очолив Дніпропетровську ОВА. На цій посаді він перебував до 8 січня 2026 року.

Хто керував управлінням раніше

До призначення Владислава Гайваненка обов'язки начальника управління виконував Віталій Парфьонов. Він очолив його тимчасово наприкінці грудня 2025 року, а до цього працював заступником керівника. Попереднім постійним начальником був Костянтин Терепа, якого призначили у вересні 2025 року. Він працював на посаді лише кілька місяців. Уже 17 грудня того ж року його звільнили за угодою сторін. Ще раніше управління очолював Юрій Піскун. Його звільнили наприкінці серпня 2025 року.

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