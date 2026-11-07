Бывший глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

В Одессе назначили нового начальника управления, отвечающего за инженерную защиту города и развитие побережья. Должность занял Владислав Гайваненко, который ранее работал в полиции Одессы и возглавлял Днепропетровскую ОВА. Он сменил Виталия Парфенова, временно руководившего управлением после увольнения предшественника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на распоряжение мэра Одессы № 1590К от 3 ноября 2026 года.

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Распоряжение о назначении Владислава Гайваненко. Фото: скриншот с omr.gov.ua

Начальник управления побережья в Одессе

По информации Одесского городского совета, Владислав Гайваненко возглавил Управление инженерной защиты территории города и развития побережья с 6 ноября. Его назначили без конкурсного отбора на время действия военного положения в соответствии с действующим законодательством. Чиновнику присвоили 11-й ранг местного самоуправления. Также установили надбавку в размере 50% от должностного оклада с учётом надбавок за ранг и выслугу лет. Распоряжение подписал исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль. Основанием послужили заявление Владислава Гайваненко и представление исполняющего обязанности заместителя мэра Алексея Ботезата.

Что известно о Гайваненко

Владислав Гайваненко ранее работал в правоохранительных органах Одессы. До 2012 года он занимал должность заместителя начальника Суворовского районного отдела милиции, а с 2012 по 2015 год возглавлял Киевский районный отдел. В 2017 году он основал частное охранное предприятие "Служба безопасности". С февраля 2025 года работал заместителем председателя Днепропетровской областной военной администрации. После смены руководства области 15 октября 2025 года Владислав Гайваненко временно возглавил Днепропетровскую ОВА. На этой должности он находился до 8 января 2026 года.

Кто руководил управлением ранее

До назначения Владислава Гайваненко обязанности начальника управления исполнял Виталий Парфенов. Он временно возглавил его в конце декабря 2025 года, а до этого работал заместителем руководителя. Предыдущим постоянным начальником был Константин Терепа, которого назначили в сентябре 2025 года. Он проработал на этой должности всего несколько месяцев. Уже 17 декабря того же года его уволили по соглашению сторон. Еще раньше управление возглавлял Юрий Пискун. Его уволили в конце августа 2025 года.

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