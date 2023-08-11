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Експорт РФ через Чорне море: скільки суден пройшло в бік Босфору

11 серпня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Експорт РФ через Чорне море: скільки суден пройшло в бік Босфору
Цивільне судно. Фото ілюстративне: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру тим самим Росія маніпулює продовольчою безпекою світу. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 37 російських суден.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Обсяги експорту РФ

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 86 суден, з них 16 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 124 судна, з них 21 рухались з протоки Босфор;
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість суден РФ, що прямували за тиждень до Босфору. Фото: ВМС ЗСУ

Блокада Чорного моря

В Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.

Зазначимо, обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна. 

Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. З їх слів, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства. 

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