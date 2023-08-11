Експорт РФ через Чорне море: скільки суден пройшло в бік Босфору
Окупанти відкрито погрожують торговим судам та обстрілюють портову інфраструктуру тим самим Росія маніпулює продовольчою безпекою світу. Втім, РФ продовжує експортувати свою продукцію Чорним морем. За минулий тиждень у бік Босфору вирушили 37 російських суден.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
Обсяги експорту РФ
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За тиждень в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 86 суден, з них 16 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 124 судна, з них 21 рухались з протоки Босфор;
Блокада Чорного моря
В Україні встановили нові тимчасові маршрути руху для цивільних суден, що прибувають до або відпливають з чорноморських портів України. Втім, це повністю не виключає військової загрози та мінної небезпеки з боку Російської Федерації.
Зазначимо, обстріли острова Зміїний або ж території навколо нього створюють тиск на цивільне судноплавство. РФ це робить свідомо, аби завадити експорту українського зерна.
Військово-морські експерти висловлюють застереження стосовно можливих провокацій російських сил після прориву блокади в Чорному морі. З їх слів, Росія може здійснити атаки під чужим прапором, створюючи загрозу для судноплавства.