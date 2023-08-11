Экспорт РФ через Черное море: сколько судов прошло в сторону Босфора
Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру тем самым Россия манипулирует продовольственной безопасностью мира. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 37 российских судов.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Объемы экспорта РФ
Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Черному морю — 86 судов, из них 16 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовского моря — 124 судна, из них 21 двигались из пролива Босфор;
Блокада Черного моря
В Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.
Отметим, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.
Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По их словам, Россия может совершить атаки под чужим флагом, создавая угрозу для судоходства.