Экспорт РФ через Черное море: сколько судов прошло в сторону Босфора

Гражданское судно. Фото иллюстративное: google

Оккупанты открыто угрожают торговым судам и обстреливают портовую инфраструктуру тем самым Россия манипулирует продовольственной безопасностью мира. Впрочем, РФ продолжает экспортировать свою продукцию по Черному морю. За прошедшую неделю в сторону Босфора отправились 37 российских судов.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Объемы экспорта РФ

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Черному морю — 86 судов, из них 16 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря — 124 судна, из них 21 двигались из пролива Босфор;

Количество судов РФ, следовавших за неделю в Босфор. Фото: ВМС ВСУ

Блокада Черного моря

В Украине установили новые временные маршруты движения для гражданских судов, прибывающих или отплывающих из черноморских портов Украины. Впрочем, это не исключает военной угрозы и минной опасности со стороны Российской Федерации.

Отметим, обстрелы острова Змеиный или территории вокруг него оказывают давление на гражданское судоходство. РФ это делает осознанно, чтобы помешать экспорту украинского зерна.

Военно-морские эксперты выражают оговорку относительно возможных провокаций российских сил после прорыва блокады в Черном море. По их словам, Россия может совершить атаки под чужим флагом, создавая угрозу для судоходства.