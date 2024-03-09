Експорт збіжжя — у портах Великої Одеси завантажуються десятки суден

Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 9 березня, в акваторії Чорного моря перебуває тридцять суден, які очікують черги на завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 13 — у Чорноморську та 8 — у Південному. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, а на вхід поки є один корабель.

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.

Додамо, російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого.