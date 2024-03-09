Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Експорт збіжжя — у портах Великої Одеси завантажуються десятки суден arrow

Експорт збіжжя — у портах Великої Одеси завантажуються десятки суден

9 березня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Експорт збіжжя — у портах Великої Одеси завантажуються десятки суден
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 9 березня, в акваторії Чорного моря перебуває тридцять суден, які очікують черги на завантаження. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 13 — у Чорноморську та 8 — у Південному. Крім того, ще 9 суден прямують на вихід з портів, а на вхід поки є один корабель.

Нагадаємо, що робота українських портів не припиняється, і на сьогодні від початку року Дунаєм експортовано понад 3 млн тонн продукції. Найбільше здійснюється перевезення зернових культур та олії.

Також ми писали, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.

Додамо, російське судно доставило у Сирію крадене українське зерно з тимчасово окупованого Криму. Балкер під назвою FEDOR завантажився в закритому Феодосійському порту ще наприкінці лютого. 

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
зерно
експорт зерна
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

29 лютого 2024
Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити