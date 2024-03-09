Экспорт зерновых — в портах Большой Одессы загружаются десятки судов

Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. На сегодня, 9 марта, в акватории Черного моря находится тридцать судов, ожидающих очереди загрузки.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 13 — в Черноморске и 8 — в Южном. Кроме того, еще 9 судов следует на выход из портов, а на вход пока есть один корабль.

Напомним, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 млн тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Также мы писали, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна-член НАТО объявили о программах восстановления, в частности, речь идет о восстановлении Одесского порта.

Добавим, российское судно доставило в Сирию украденное украинское зерно из временно оккупированного Крыма. Балкер под названием FEDOR загрузился в закрытом порту Феодосии еще в конце февраля.