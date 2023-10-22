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Експорт зерна йде без Росії й він тільки зростатиме

22 жовтня 2023 16:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Експорт зерна йде без Росії й він тільки зростатиме
Вивантаження зерна. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Після виходу Росії з "зернової угоди" мало що змінилося з експортом збіжжя. Ба, більше, Україна створює нові транспортні коридори суходолом.  

Про це в етері національного телемарафону повідомив заступник міністра закордонних справ Микола Точицький.

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"Завдяки нашим партнерам на Заході ми намагаємося створити додаткові транспортні коридори суходолом. Однак вони не забезпечують всі наші потреби щодо транспортування збіжжя. Що стосується морського коридору, то за сприяння наших партнерів ми намагаємося здійснювати це самі", — розповів заступник міністра.

 

Зазначимо, що за даними моніторингових груп, з 16 вересня до портів Великої Одеси уже увійшло понад 40 суден загальним дедвейтом 1,7 млн тонн.За цей же період з портів Одещини вийшли щонайменше 25 суден загальним обсягом вантажів 850 тис. тонн.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що ще два судна, які скористалися тимчасовим коридором, оголошеним Україною у Чорному морі прямують в напрямку портів Великої Одеси. Це – Propus та Anatolian Eagles.

Додамо, що наразі порти Великої Одеси забезпечують найбільше внесків до бюджету України. Це пов'язано з роботою гуманітарних коридорів, які дозволяють транспортувати збіжжя до інших країн, саме тому його необхідно посилити та захистити від нападок ворога.

Також ми писали, що Нідерланди передадуть Україні патрульні кораблі, які працюватимуть у гуманітарних коридорах. Таким чином країна зможе створити безпечний простір для експорту збіжжя. 

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