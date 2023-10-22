Экспорт зерна идет без России и он будет только расти

Выгрузка зерна. Фото: УНИАН

После выхода России из "зернового соглашения" мало что изменилось с экспортом зерна. Более того, Украина создает новые транспортные коридоры по суше.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

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"Благодаря нашим партнерам на Западе мы пытаемся создать дополнительные транспортные коридоры по суше. Однако они не обеспечивают все наши потребности в транспортировке зерна. Что касается морского коридора, то при содействии наших партнеров мы пытаемся осуществлять это сами", — рассказал замминистра.

Отметим, что по данным мониторинговых групп, с 16 сентября в порты Большой Одессы уже вошли более 40 судов общим дедвейтом 1,7 млн тонн. За этот же период из портов Одесчины вышли по меньшей мере 25 судов общим объемом грузов 850 тыс. тонн.

Напомним, сегодня мы писали, что еще два судна, которые воспользовались временным коридором, объявленным Украиной в Черном море, направляются в направлении портов Большой Одессы. Это – Propus и Anatolian Eagles.

Добавим, что в настоящее время порты Большой Одессы обеспечивают больше вкладов в бюджет Украины. Это связано с работой гуманитарных коридоров, позволяющих транспортировать зерно в другие страны, поэтому его необходимо усилить и защитить от нападок врага.

Также мы писали, что Нидерланды передадут Украине патрульные корабли, которые будут работать в гуманитарных коридорах. Таким образом, страна сможет создать безопасное пространство для экспорта зерна.