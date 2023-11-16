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Фонди українських музеїв в Одесі надійно захищені від атак, — Карандєєв

16 листопада 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Фонди українських музеїв в Одесі надійно захищені від атак, — Карандєєв
Одеський художній музей. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Попри чисельні ракетні та дронові атаки, ворогу не вдасться знищити українську культуру. Фонди музеїв, які наразі перебувають на зберіганні в Одесі, надійно захищені.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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За його словами, держава, органи місцевої влади та самі музеї здійснили заходи, щоб фонди, особливо цінні експонати захистити на території міста або шляхом тимчасового переміщення в інші регіони.

Також виконувач обов'язків міністра культури зазначив, що  цінність мають не лише фонди музеїв, а й об'єкти нерухомості.

"Тут складніше. Якщо вони руйнуються, ми можемо їх відновити, але будь-яке втручання — це вже інша історія", — наголосив Карандєєв.

Ракетна атака на Одесу 6 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Всього у місці руйнувань зазнало шість історичних об'єктів. 

Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель. 

Додамо, для відновлення роботи після ракетного удару Одеському художньому музею потрібен час. Зараз насамперед необхідно провести консервацію будівлі та підготувати її до зими.

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