Фонди українських музеїв в Одесі надійно захищені від атак, — Карандєєв
Попри чисельні ракетні та дронові атаки, ворогу не вдасться знищити українську культуру. Фонди музеїв, які наразі перебувають на зберіганні в Одесі, надійно захищені.
Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.
За його словами, держава, органи місцевої влади та самі музеї здійснили заходи, щоб фонди, особливо цінні експонати захистити на території міста або шляхом тимчасового переміщення в інші регіони.
Також виконувач обов'язків міністра культури зазначив, що цінність мають не лише фонди музеїв, а й об'єкти нерухомості.
"Тут складніше. Якщо вони руйнуються, ми можемо їх відновити, але будь-яке втручання — це вже інша історія", — наголосив Карандєєв.
Ракетна атака на Одесу 6 листопада
Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада під час обстрілу Одеси пошкоджень зазнала пам'ятка архітектури, яка є культурною спадщиною ЮНЕСКО. Всього у місці руйнувань зазнало шість історичних об'єктів.
Унаслідок ракетної атаки постраждала будівля художнього музею, а в багатьох житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері, у деяких містян навіть відвалилися шматки стель.
Додамо, для відновлення роботи після ракетного удару Одеському художньому музею потрібен час. Зараз насамперед необхідно провести консервацію будівлі та підготувати її до зими.
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