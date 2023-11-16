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Фонды украинских музеев в Одессе надежно защищены от атак, — Карандеев

16 ноября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Фонды украинских музеев в Одессе надежно защищены от атак, — Карандеев
Одесский художественный музей. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Несмотря на многочисленные ракетные и дроновые атаки, врагу не удастся уничтожить украинскую культуру. Фонды музеев, которые находятся на хранении в Одессе, надежно защищены.

Об этом в интервью Укринформу сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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По его словам, государство, органы местной власти и сами музеи приняли меры, чтобы фонды, особенно ценные экспонаты, защитить на территории города или путем временного перемещения в другие регионы.

Также исполняющий обязанности министра культуры отметил, что ценность имеют не только фонды музеев, но и объекты недвижимости.

"Здесь сложнее. Если они рушатся, мы можем их восстановить, но любое вмешательство — это уже другая история", — подчеркнул Карандеев.

Ракетная атака на Одессу 6 ноября

Напомним, в ночь на 6 ноября во время обстрела Одессы повреждения получила памятник архитектуры, которая является культурным наследием ЮНЕСКО. Всего в месте разрушений подверглись шесть исторических объектов.

В результате ракетной атаки пострадало здание художественного музея, а во многих жилых домах взрывной волной выбило окна и двери, у некоторых горожан даже отвалились куски потолков.

Добавим, для возобновления работы после ракетного удара Одесскому художественному музею нужно время. Сейчас, прежде всего, необходимо провести консервацию здания и подготовить его к зиме.

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