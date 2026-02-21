Відключення світла в Одесі 22 лютого

Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 22 лютого, в частині Одещини діятимуть стабілізаційні графіки відключень. Водночас в Одесі ситуація складніша — після останніх ударів по енергетичній інфраструктурі в місті тривають аварійні відключення. У Київському районі світла немає вже кілька діб.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Аварійні відключення світла

Найскладнішою залишається ситуація в частині Одеського району області, зокрема у Київському районі Одеси. Енергетики пояснюють, що швидко переключити людей і критичні об’єкти на інші підстанції не змогли, адже вони також пошкоджені або зруйновані внаслідок російських ударів. Там, де це дозволяють технічні умови, важливі об’єкти працюють від генераторів.

Для допомоги залучили додаткові ремонтні бригади з різних районів області, а також фахівців інших підприємств, які допомагають пришвидшити відновлення.

Також перебої зі світлом наразі фіксують у частині Приморського та Хаджибейського районів, а локально і в Пересипському.

Які райони Одещини у складній ситуації

Навантаження на мережі зростає і в області. Найбільше проблем спостерігається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах. У години пікового споживання значна частина мешканців може одночасно залишатися без електроенергії. Енергетики пояснюють, що поки тривають ремонтні роботи, повністю стабілізувати систему неможливо.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ситуація зі світлом в Одесі

Додамо, вчора енергетики повідомили, що відновили живлення для 30,5 тисячі родин у Київському районі міста після атаки у ніч на 17 лютого. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч клієнтів поки залишаються без електропостачання. Поки тривають роботи на енергооб’єктах, у різних районах функціонують Пункти незламності. У цих локаціях можна зігрітися, зарядити телефони та отримати базову допомогу.

Нагадаємо, уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час.

Також ми писали, що Росія може змінити акценти в атаках по Україні вже навесні. Якщо взимку головною ціллю були тепло й енергетика, то далі під удар ризикує потрапити водопостачання великих, зокрема й Одеси. Військові експерти вважають, що це питання часу, а удари по воді можуть стати частиною стратегії тиску на цивільне населення. Особливо в мегаполісах, де будь-які перебої одразу відчувають сотні тисяч людей.