Україна
Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Отключения света в Одессе — какие прогнозы на завтра

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 20:32
Графики отключение света в Одессе 22 февраля
Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 22 февраля, в части Одесской области будут действовать стабилизационные графики отключений. В то же время в Одессе ситуация сложнее — после последних ударов по энергетической инфраструктуре в городе продолжаются аварийные отключения. 

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Аварийные отключения света

Самой сложной остается ситуация в части Одесского района области, в частности в Киевском районе Одессы. Энергетики объясняют, что быстро переключить людей и критические объекты на другие подстанции не смогли, ведь они также повреждены или разрушены в результате российских ударов. Там, где это позволяют технические условия, важные объекты работают от генераторов.

Для помощи привлекли дополнительные ремонтные бригады из разных районов области, а также специалистов других предприятий, которые помогают ускорить восстановление.

Также перебои со светом пока фиксируют в части Приморского и Хаджибейского районов, а локально и в Пересыпском.

Какие районы Одесской области в сложной ситуации

Нагрузка на сети растет и в области. Больше всего проблем наблюдается в Одесском, Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах. В часы пикового потребления значительная часть жителей может одновременно оставаться без электроэнергии. Энергетики объясняют, что пока продолжаются ремонтные работы, полностью стабилизировать систему невозможно.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ситуация со светом в Одессе

Добавим, вчера энергетики сообщили, что восстановили питание для 30,5 тысячи семей в Киевском районе города после атаки в ночь на 17 февраля. Свет также вернули объектам критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч клиентов пока остаются без электроснабжения. Пока продолжаются работы на энергообъектах, в разных районах функционируют Пункты несокрушимости. В этих локациях можно согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

Напомним, ночью 21 февраля Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети". В компании сообщают, что масштабы разрушений серьезные. Чтобы вернуть систему к нормальной работе, потребуется время.

Также мы писали, что Россия может изменить акценты в атаках по Украине уже весной. Если зимой главной целью были тепло и энергетика, то дальше под удар рискует попасть водоснабжение крупных, в том числе и Одессы. Военные эксперты считают, что это вопрос времени, а удары по воде могут стать частью стратегии давления на гражданское население. Особенно в мегаполисах, где любые перебои сразу ощущают сотни тысяч людей.

