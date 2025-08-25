Графіки відключень світла на завтра, 26 серпня, в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго щодо ситуації з електрикою

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергосистема України ще відновлюється після російських ракетно-дронових атак, тому можуть виникати перебої. Але завтра, у вівторок, 26 серпня, в Одесі запроваджувати обмеження подачі світла не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

Споживання знизилось

Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 25 серпня, станом на 9:30, воно було на 11,6% нижчим, ніж в той самий час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина таких змін – суттєве зниження температури повітря на всій території України. А також встановлення ясної погоди в усіх регіонах, крім частини східних та північних областей. Це зумовлює високу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

