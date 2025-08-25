Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 25 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні будинків залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

1 лінія Вільямса, 43,

19/1, Березанська, 3/корп.12,

Дача Ковалевського, 72-126,

Максишка Дениса, 28-38,

Садовського, 1-47,

Саксаганського, 1-35,

Чикаленка Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31,

Марії Демченко. 5-а Лінія, 30, 38,

Марії Демченко. 6-а Лінія, 38,

1-й, 2-й, 3-й пров. Амундсена,

пров. Водний, пров. Карпенка-Карого, 2-15Б.

Роботи до 18:30.

Центральний РЕМ:

Французький б-р, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 19, 21, 23/2 гар, 23/25,

О. Вадатурського, 79-131,

Гранатна, 1-16,

Г. Михайленко, 18-28, 37-51,

Преображенська, 21, 23,

Прибіка Йозефа, 7-28,

Садова, 11-21,

Семінарська, 1, 1/корп.1, 1/корп.4,

Столярського, 4-Г,

Тираспільське шосе, 2, 4, 4а, 6, 8,

Фунтового Івана, 42-54,

пл. Соборна, 2,4,6,

пров. Гранатний, 2-8/корп.1,

пров. Кордонний,1-15а, 25, 29, 35,

пров. Малиновський, 7,

пров.Удільний, 2-7/корп.1,

просп. Українки Лесі, 2,4.

Роботи до 18- 20:00.

Північний РЕМ:

2-а лінія на житловому масиві, 12;

1-а Садова, 1-39,

2-а Садова, 1-42,

3-я Садова, 1-49,

4-а Садова, 1-38,

5-а Садова, 1-14,

6-а Садова, 1-71,

4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,

Архітектора Нештурхи, 35-55,

Болобочана, 19,19а;

Велика Садова, 1-52,

Висока, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;

Донецька, 1/1-25,

Каменярів, 112-124А, 295-305;

Керченська, 27-62б,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця Олександра, 1-69,

Капітана Кузнецова, 3-14,

Луценка Івана, 1,1а;

Мала Садова, 1-22,

Маріупольська, 20-68Б,

Матроська, 2,

Похила, 1-59в,

Південна дорога, 1-73,

Республіканська, 226-343а;

Теплична, 3/Б,4а;

Чайкова, 1-71,

Шептицького, 1,3,5;

Штильова, 2-118,/а_;

дорога Миколаївська, 65,

вул. Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20;

дорога Хаджибейська, 407-515;

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 1-й Наявний, 3-7,

пров. 1-й Пересипський, 8-14,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в;

пров. 2-й Наявний, 1-12а;

пров. 3-й Дунаєвського, 1-16;

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

пров. 3-й Наявний, 1-9,

пров. 4-й Наявний, 2-7б;

пров. 5-й Наявний, 1-5а;

пров. 6-й Наявний, 2-9а,

пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3,3а,5,7;

пров. Іони Отаманського, 1-15,

просп. Князя Володимира Великого, 52,

узвіз Латвійський, 1-27.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на УБПТ у нашому місті.