Україна
Масове відключення світла в Одесі — які адреси знеструмлять

Масове відключення світла в Одесі — які адреси знеструмлять

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 09:57
Масштабне відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 25 серпня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на енергооб'єктах, тому сотні будинків залишаться без електрики. Світло всім абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Читайте також:

У кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • 1 лінія Вільямса, 43,
  • 19/1, Березанська, 3/корп.12,
  • Дача Ковалевського, 72-126,
  • Максишка Дениса, 28-38,
  • Садовського, 1-47,
  • Саксаганського, 1-35,
  • Чикаленка Євгена, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Марії Демченко. 5-а Лінія, 30, 38,
  • Марії Демченко. 6-а Лінія, 38,
  • 1-й, 2-й, 3-й пров. Амундсена,
  • пров. Водний, пров. Карпенка-Карого, 2-15Б.

Роботи до 18:30.

Центральний РЕМ:

  • Французький б-р, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 19, 21, 23/2 гар, 23/25,
  • О. Вадатурського, 79-131,
  • Гранатна, 1-16,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Преображенська, 21, 23,
  • Прибіка Йозефа, 7-28,
  • Садова, 11-21,
  • Семінарська, 1, 1/корп.1, 1/корп.4,
  • Столярського, 4-Г,
  • Тираспільське шосе, 2, 4, 4а, 6, 8,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пл. Соборна, 2,4,6,
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Кордонний,1-15а, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров.Удільний, 2-7/корп.1,
  • просп. Українки Лесі, 2,4.

Роботи до 18- 20:00.

Північний РЕМ:

  • 2-а лінія на житловому масиві, 12;
  • 1-а Садова, 1-39,
  • 2-а Садова, 1-42,
  • 3-я Садова, 1-49,
  • 4-а Садова, 1-38,
  • 5-а Садова, 1-14,
  • 6-а Садова, 1-71,
  • 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Архітектора Нештурхи, 35-55,
  • Болобочана, 19,19а;
  • Велика Садова, 1-52,
  • Висока, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;
  • Донецька, 1/1-25,
  • Каменярів, 112-124А, 295-305;
  • Керченська, 27-62б,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця Олександра, 1-69,
  • Капітана Кузнецова, 3-14,
  • Луценка Івана, 1,1а;  
  • Мала Садова, 1-22,
  • Маріупольська, 20-68Б,
  • Матроська, 2,
  • Похила, 1-59в,
  • Південна дорога, 1-73,
  • Республіканська, 226-343а;
  • Теплична, 3/Б,4а;
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицького, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_;
  • дорога Миколаївська, 65,
  • вул. Українки Лесі, 10, 11,11А,12,20;
  • дорога Хаджибейська, 407-515;  
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 1-й Наявний, 3-7,
  • пров. 1-й Пересипський, 8-14,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в;
  • пров. 2-й Наявний, 1-12а;
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1-16;
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
  • пров. 3-й Наявний, 1-9,
  • пров. 4-й Наявний, 2-7б;
  • пров. 5-й Наявний, 1-5а;
  • пров. 6-й Наявний, 2-9а,
  • пров. 7-й Наявний, 10а, 10б, 10в;
  • пров. Квантовий, 1-27,
  •  пров. Одеський, 3,3а,5,7;
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52,
  • узвіз Латвійський, 1-27. 

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у серпні в Одесі. А також про те, який наразі тариф на УБПТ у нашому місті.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
