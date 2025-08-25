Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 25 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

1 линия Вильямса, 43,

19/1, Березанская, 3/корп.12,

Дача Ковалевского, 72-126,

Максишко Дениса, 28-38,

Садовского, 1-47,

Саксаганского, 1-35,

Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31,

Марии Демченко. 5-я Линия, 30, 38,

Марии Демченко. 6-я Линия, 38,

1-й, 2-й, 3-й переулок Амундсена,

переулок Водный, переулок Карпенко-Карого, 2-15Б.

Работы до 18:30.

Центральный РЭС:

Французский б-р, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 19, 21, 23/2 гар, 23/25,

А. Вадатурского, 79-131,

Гранатная, 1-16,

Г. Михайленко, 18-28, 37-51,

Преображенская, 21, 23,

Прибика Йозефа, 7-28,

Садовая, 11-21,

Семинарская, 1, 1/корп.1, 1/корп.4,

Столярского, 4-Г,

Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8,

Фунтового Ивана, 42-54,

пл. Соборная, 2,4,6,

переулок Гранатный, 2-8/корп.1,

переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,

переулок Малиновский, 7,

переулок Удельный, 2-7/корп.1,

просп. Украинки Леси, 2,4.

Работы до 18 — 20:00.

Северный РЭС:

2-я линия на жилом массиве, 12;

1-я Садовая, 1-39,

2-я Садовая, 1-42,

3-я Садовая, 1-49,

4-я Садовая, 1-38,

5-я Садовая, 1-14,

6-я Садовая, 1-71,

4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,

Архитектора Нештурхи, 35-55,

Болобочана, 19,19а;

Большая Садовая, 1-52,

Высокая, 1-20,

Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;

Донецкая, 1/1-25,

Каменщиков, 112-124А, 295-305;

Керченская, 27-62б,

Кишиневская, 2-24,

Кошица Александра, 1-69,

Капитана Кузнецова, 3-14,

Луценко Ивана, 1,1а;

Малая Садовая, 1-22,

Мариупольская, 20-68Б,

Матросская, 2,

Наклонная, 1-59в,

Южная дорога, 1-73,

Республиканская, 226-343а;

Тепличная, 3/Б,4а;

Чайкова, 1-71,

Шептицкого, 1,3,5;

Штилевая, 2-118,/а_;

дорога Николаевская, 65,

ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20;

дорога Хаджибейская, 407-515;

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 1-й Наличный, 3-7,

переулок 1-й Пересыпский, 8-14,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;

переулок 2-й Наличный, 1-12а;

переулок 3-й Дунаевского, 1-16;

переулок 3-й Керченский, 3,4,6;

переулок 3-й Наличный, 1-9,

переулок 4-й Наличный, 2-7б;

переулок 5-й Наличный, 1-5а;

переулок 6-й Наличный, 2-9а,

переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3,3а,5,7;

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

просп. Князя Владимира Великого, 52,

спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на СДПТ в нашем городе.