Массовое отключение света в Одессе — какие адреса обесточат

Массовое отключение света в Одессе — какие адреса обесточат

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 09:57
Масштабное отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 25 августа, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на энергообъектах, поэтому сотни домов останутся без электричества. Свет всем абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса.

Об этом сообщается на официальном канале города.

У кого нет света

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по таким адресам:

Южный РЭС:

  • 1 линия Вильямса, 43,
  • 19/1, Березанская, 3/корп.12,
  • Дача Ковалевского, 72-126,
  • Максишко Дениса, 28-38,
  • Садовского, 1-47,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Марии Демченко. 5-я Линия, 30, 38,
  • Марии Демченко. 6-я Линия, 38,
  • 1-й, 2-й, 3-й переулок Амундсена,
  • переулок Водный, переулок Карпенко-Карого, 2-15Б.

Работы до 18:30.

Центральный РЭС:

  • Французский б-р, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 19, 21, 23/2 гар, 23/25,
  • А. Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Преображенская, 21, 23,
  • Прибика Йозефа, 7-28,
  • Садовая, 11-21,
  • Семинарская, 1, 1/корп.1, 1/корп.4,
  • Столярского, 4-Г,
  • Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пл. Соборная, 2,4,6,
  • переулок Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Удельный, 2-7/корп.1,
  • просп. Украинки Леси, 2,4.

Работы до 18 — 20:00.

Северный РЭС:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12;
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Архитектора Нештурхи, 35-55,
  • Болобочана, 19,19а;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Каменщиков, 112-124А, 295-305;
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Матросская, 2,
  • Наклонная, 1-59в,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Республиканская, 226-343а;
  • Тепличная, 3/Б,4а;
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_;
  • дорога Николаевская, 65,
  • ул. Украинки Леси, 10, 11,11А,12,20;
  • дорога Хаджибейская, 407-515;
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 1-й Наличный, 3-7,
  • переулок 1-й Пересыпский, 8-14,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • переулок 2-й Наличный, 1-12а;
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16;
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6;
  • переулок 3-й Наличный, 1-9,
  • переулок 4-й Наличный, 2-7б;
  • переулок 5-й Наличный, 1-5а;
  • переулок 6-й Наличный, 2-9а,
  • переулок 7-й Наличный, 10а, 10б, 10в;
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7;
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в августе в Одессе. А также о том, какой сейчас тариф на СДПТ в нашем городе.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы отключения света отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
