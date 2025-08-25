Графики отключений света на завтра, 26 августа, в Одессе - прогнозы от ДТЭК и Укрэнерго по ситуации с электричеством

Одесса ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергосистема Украины еще восстанавливается после российских ракетно-дронных атак, поэтому могут возникать перебои. Но завтра, во вторник, 26 августа, в Одессе вводить ограничения подачи света не планируют.

Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.

Потребление снизилось

Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 25 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 11,6% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу. Причина таких изменений — существенное снижение температуры воздуха на всей территории Украины. А также установление ясной погоды во всех регионах, кроме части восточных и северных областей. Это обусловливает высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

