Графіки відключень світла в Одесі: ситуація з енергетикою завтра

Нічна Одеса.

Енергосистема України продовжує відчувати дефіцит потужності після російських обстрілів, що змушує запроваджувати обмеження на споживання. Одеський регіон залишається у зоні підвищеного ризику через суттєві пошкодження інфраструктури. У четвер, 20 березня, у низці громад діятимуть планові графіки, проте безпосередньо в Одесі можливі екстрені аварійні відключення без завчасного анонсу.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан мереж Повне відновлення електромереж області все ще триває, тому гарантувати безперебійне живлення в усіх районах наразі неможливо. Хоча в більшості громад запроваджено стабілізаційні відключення, через технічний стан обладнання вони можуть бути нерівномірними. У певних локаціях світло може зникати частіше або на триваліші терміни, ніж передбачено базовим розкладом. Енергетики наголошують на важливості ощадливого споживання. Не вмикайте кілька енергоємних приладів одночасно одразу після появи напруги. Такі різкі стрибки навантаження часто призводять до нових локальних аварій. Дізнатися про стан енергопостачання за конкретною адресою можна через офіційні чат-боти або сайти операторів мереж.

Графіки відключення світла в Одесі

Наразі живлення Одеси здійснюється з урахуванням лімітів, проте ситуація в окремих вузлах мережі залишається мінливою. Фахівці змушені коригувати тривалість обмежень у реальному часі, орієнтуючись на поточне навантаження. Через це фактичне вимкнення відбувається швидше, ніж встигає оновитися інформація на онлайн-платформах.

Ремонт інфраструктури

Процес відновлення магістральних мереж та обладнання не зупиняється ні на хвилину. Швидкість повернення до звичного режиму життя без обмежень прямо залежить від успішності цих ремонтів. Втім, енергетики попереджають, що будь-які нові атаки на інфраструктуру можуть знову погіршити стан системи та призвести до посилення обмежень.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що з 1 квітня в Одесі знову почнуть курсувати трамваї та тролейбуси. Поки що маршрути будуть скорочені, а кількість одиниць обмежена. Запуск залежить від ремонту контактної мережі та стабільності електропостачання. Це перший етап повернення електротранспорту після тривалого простою.

Також ми писали, що вночі, 18 березня, Одещину атакували російські ударні дрони. Внаслідок влучання пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. На місці виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. Обійшлося без загиблих і постраждалих.