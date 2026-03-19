Графики отключений света в Одессе: ситуация с энергетикой завтра

Ночная Одесса ночная Одесса.

Энергосистема Украины продолжает испытывать дефицит мощности после российских обстрелов, что заставляет вводить ограничения на потребление. Одесский регион остается в зоне повышенного риска из-за существенных повреждений инфраструктуры. В четверг, 20 марта, в ряде громад будут действовать плановые графики, однако непосредственно в Одессе возможны экстренные аварийные отключения без заблаговременного анонса.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние сетей Полное восстановление электросетей области все еще продолжается, поэтому гарантировать бесперебойное питание во всех районах пока невозможно. Хотя в большинстве громад введены стабилизационные отключения, из-за технического состояния оборудования они могут быть неравномерными. В определенных локациях свет может исчезать чаще или на более длительные сроки, чем предусмотрено базовым расписанием. Энергетики подчеркивают важность экономного потребления. Не включайте несколько энергоемких приборов одновременно сразу после появления напряжения. Такие резкие скачки нагрузки часто приводят к новым локальным авариям. Узнать о состоянии энергоснабжения по конкретному адресу можно через официальные чат-боты или сайты операторов сетей.

Графики отключения света в Одессе

На данный момент питание Одессы осуществляется с учетом лимитов, однако ситуация в отдельных узлах сети остается изменчивой. Специалисты вынуждены корректировать продолжительность ограничений в реальном времени, ориентируясь на текущую нагрузку. Из-за этого фактическое отключение происходит быстрее, чем успевает обновиться информация на онлайн-платформах.

Ремонт инфраструктуры

Процесс восстановления магистральных сетей и оборудования не останавливается ни на минуту. Скорость возвращения к привычному режиму жизни без ограничений напрямую зависит от успешности этих ремонтов. Впрочем, энергетики предупреждают, что любые новые атаки на инфраструктуру могут снова ухудшить состояние системы и привести к усилению ограничений.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что с 1 апреля в Одессе снова начнут курсировать трамваи и троллейбусы. Пока что маршруты будут сокращены, а количество единиц ограничено. Запуск зависит от ремонта контактной сети и стабильности электроснабжения. Это первый этап возвращения электротранспорта после длительного простоя.

Также мы писали, что ночью, 18 марта, Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате попадания поврежден объект критической инфраструктуры. На месте возник пожар, который спасатели быстро потушили. Обошлось без погибших и пострадавших.