Главная Одесса Свет в Одессе: графики подачи электроэнергии на четверг

Свет в Одессе: графики подачи электроэнергии на четверг

Дата публикации 18 марта 2026 20:21
Свет в Одессе: графики подачи электроэнергии на четверг
Улица без света. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

После российских атак энергосистема Украины до сих пор работает с дефицитом. Из-за этого в регионах действуют ограничения на потребление электроэнергии. Одесская область остается среди наиболее уязвимых из-за повреждения сетей. В четверг, 19 марта, в части громад применят графики отключений, а в Одессе возможны аварийные обесточивания без предупреждения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние сетей

Электросети области еще не восстановили полностью, поэтому стабильность подачи света гарантировать везде не могут. Во многих громадах уже действуют стабилизационные графики отключений. В то же время из-за поврежденного оборудования эти графики работают неравномерно. В некоторых районах свет могут выключать чаще или на более длительное время, чем планировалось. Энергетики призывают жителей не перегружать сеть. После восстановления электричества не стоит сразу включать несколько мощных приборов. Это может вызвать новые аварии или повторные отключения. Актуальную информацию по конкретному адресу советуют проверять на официальных ресурсах операторов или в чат-ботах.

Графики отключения света в Одессе

Электроснабжение в Одессе сейчас работает с учетом стабилизационных ограничений. Но ситуация может быстро меняться на отдельных участках сети. Поэтому время отключений корректируют в реальном времени — в зависимости от нагрузки. Иногда изменения происходят быстрее, чем обновляется информация онлайн.

Ремонт инфраструктуры

Восстановление поврежденных энергетических объектов продолжается непрерывно. Специалисты постепенно ремонтируют магистральные сети и оборудование. Когда система заработает без ограничений, зависит от темпов этих работ. В то же время ситуация может ухудшиться из-за новых атак, которые снова влияют на энергосистему.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. В регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также мы писали, что 18 марта в двух районах Одессы были обесточивания. Специалисты проводили аварийные ремонтные работы на сетях. Объекты критической инфраструктуры были подключении к резервным питаниям.

 

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
