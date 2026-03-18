Світло в Одесі: графіки подачі електроенергії на четвер

Після російських атак енергосистема України досі працює з дефіцитом. Через це в регіонах діють обмеження на споживання електроенергії. Одеська область залишається серед найбільш вразливих через пошкодження мереж. У четвер, 19 березня, у частині громад застосують графіки відключень, а в Одесі можливі аварійні знеструмлення без попередження.

Стан мереж Електромережі області ще не відновили повністю, тому стабільність подачі світла гарантувати всюди не можуть. У багатьох громадах уже діють стабілізаційні графіки відключень. Водночас через пошкоджене обладнання ці графіки працюють нерівномірно. У деяких районах світло можуть вимикати частіше або на довший час, ніж планувалося. Енергетики закликають мешканців не перевантажувати мережу. Після відновлення електрики не варто одразу вмикати кілька потужних приладів. Це може спричинити нові аварії або повторні відключення. Актуальну інформацію за конкретною адресою радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів або в чат-ботах.

Графіки відключення світла в Одесі

Електропостачання в Одесі зараз працює з урахуванням стабілізаційних обмежень. Але ситуація може швидко змінюватися на окремих ділянках мережі. Через це час відключень коригують у реальному часі — залежно від навантаження. Інколи зміни відбуваються швидше, ніж оновлюється інформація онлайн.

Ремонт інфраструктури

Відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів триває безперервно. Фахівці поступово ремонтують магістральні мережі та обладнання. Коли система запрацює без обмежень, залежить від темпів цих робіт. Водночас ситуація може погіршитися через нові атаки, які знову впливають на енергосистему.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. У регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також ми писали, що 18 березня у двох райнах Одеси були знеструмлення. Фахівці проводили аварійні ремонтні роботи на мережах. Об'єкти критичної інфраструктури були підключенні до резервних живлень.