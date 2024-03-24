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Інгулецька бригада показала кадри знищення окупантів дронами

24 березня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Інгулецька бригада показала кадри знищення окупантів дронами
Знищення окупантів. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Українські бійці продовжують знищувати російських окупантів, які атакують мирні українські міста. Нещодавно воїни 60 окремої Інгулецької бригади протипіхотним дроном "накрили" загарбників.

Відео роботи військових у Telegram показав український активіст Сергій Стерненко

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"Воїни 60 окремої Інгулецької бригади накривають вашим протипіхотним дроном росіян", — написав Стерненко.

Які втрати понесли вороги

За його інформацією, унаслідок цієї атаки один росіянин помер, ще двоє важко поранені. Активіст стверджує, що згодом вони мали стекти кровʼю. Зазначимо, що FPV-дрони дають можливість знищувати дороговартісну техніку та ворога не витрачаючи снарядів, яких часто бракує.

Морпіхи нищать російську техніку

Українські бійці цілодобово борються з противником на фронті. Військові за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти здійснили влучні постріли по особовому складу та бойовій техніці противника, використовуючи дрон. Їх успішні операції свідчать про високий рівень підготовки та військової майстерності.

Також бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського здійснили успішну атаку на російську техніку під час нової хвилі дронових атак на південні регіони.

Ворожі обстріли

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на неділю, 24 березня, здійснили масовану атаку на українські міста. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 43 ворожі цілі.

Також ми повідомляли, що ворожа армія атакувала й Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт. Також загарбники обстріляли Миколаївську область із застосуванням  різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.

Одеса
Сергій Стерненко
Миколаїв
Одеська область
Миколаївська область
Одеська ОДА
окупанти
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