Інгулецька бригада показала кадри знищення окупантів дронами
Українські бійці продовжують знищувати російських окупантів, які атакують мирні українські міста. Нещодавно воїни 60 окремої Інгулецької бригади протипіхотним дроном "накрили" загарбників.
Відео роботи військових у Telegram показав український активіст Сергій Стерненко.
"Воїни 60 окремої Інгулецької бригади накривають вашим протипіхотним дроном росіян", — написав Стерненко.
Які втрати понесли вороги
За його інформацією, унаслідок цієї атаки один росіянин помер, ще двоє важко поранені. Активіст стверджує, що згодом вони мали стекти кровʼю. Зазначимо, що FPV-дрони дають можливість знищувати дороговартісну техніку та ворога не витрачаючи снарядів, яких часто бракує.
Морпіхи нищать російську техніку
Українські бійці цілодобово борються з противником на фронті. Військові за допомогою дронів завдали чисельних ударів по техніці та особовому складу російських військ.
Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти здійснили влучні постріли по особовому складу та бойовій техніці противника, використовуючи дрон. Їх успішні операції свідчать про високий рівень підготовки та військової майстерності.
Також бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського здійснили успішну атаку на російську техніку під час нової хвилі дронових атак на південні регіони.
Ворожі обстріли
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на неділю, 24 березня, здійснили масовану атаку на українські міста. Силами протиповітряної оборони вдалося збити 43 ворожі цілі.
Також ми повідомляли, що ворожа армія атакувала й Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт. Також загарбники обстріляли Миколаївську область із застосуванням різного типу озброєння. На щастя, жертв серед населення немає.
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