Ингулецкая бригада показала кадры уничтожения оккупантов дронами

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот

Украинские бойцы продолжают уничтожать российских оккупантов, атакующих мирные украинские города. Недавно воины 60-й отдельной Ингулецкой бригады противопехотным дроном "накрыли" захватчиков.

Видео работы военных в Telegram показал украинский активист Сергей Стерненко.

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"Воины 60 отдельной Ингулецкой бригады накрывают вашим противопехотным дроном россиян", — написал Стерненко.

Какие потери понесли враги

По его информации, в результате этой атаки один россиянин скончался, еще двое тяжело ранены. Активист утверждает, что впоследствии они должны были стечь кровью. Отметим, что FPV-дроны дают возможность уничтожать дорогостоящую технику и врага не тратя часто недостающих снарядов.

Морпехи уничтожают российскую технику

Украинские бойцы круглосуточно сражаются с противником на фронте. Военные с помощью дронов нанесли многочисленные удары по технике и личному составу российских войск.

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты произвели меткие выстрелы по личному составу и боевой технике противника, используя дрон. Их успешные операции свидетельствуют о высоком уровне подготовки и военном мастерстве.

Также бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского совершили успешную атаку на российскую технику на новой волне дроновых атак на южные регионы.

Вражеские обстрелы

Напомним, российские оккупанты в ночь на воскресенье, 24 марта, совершили массированную атаку на украинские города. Силами противовоздушной обороны удалось сбить 43 вражеских цели.

Также мы сообщали, что вражеская армия атаковала и Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект. Также захватчики обстреляли Николаевскую область с применением разного типа вооружения. К счастью, жертв среди населения нет.