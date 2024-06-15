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Інтеграція без ескалації — Молдова поверне Придністров'я через економічні та соціальні зв'язки

15 червня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Придністров'я вже починає інтегруватися в Молдову
Молодь у так званий ПМР. Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Молдова продовжує обирати розумний та виважений підхід до вирішення конфлікту в так званій ПМР, уникаючи прямих провокацій та ескалації. Замість цього уряд країни робить ставку на поступову та значущу реінтеграцію регіону, яка вже дає позитивні результати.

Про це на Black Sea Security Forum заявив очільник МЗС Молдови Міхай Попшой.

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"Створення ескалації — це те, чого очікує Росія, щоб скористатися ситуацією у своїх інтересах. Нашою метою є забезпечення стабільності в регіоні та поступова інтеграція Придністров'я до європейського ринку", — сказав міністр. 

За його словами, Придністров'я вже починає інтегруватися в Молдову та європейський ринок, що поступово зменшує його залежність від РФ. Присутність російських військ у регіоні стає менш загрозливою з кожним роком.

"Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами для того, щоб поступово забезпечити повну значущу реінтеграцію регіону. І ця стратегія дає свої результати, тому що з економічного погляду цей регіон вже інтегрується в Молдову та в європейський ринок", — заявив Міхай Попшой.

Інтеграція без ескалації — Молдова поверне Придністров'я через економічні та соціальні зв'язки - фото 1
Очільник МЗС Молдови Міхай Попшой. Фото: Дмитрий Осматеско

Він додав, що демографічні процеси також грають на руку Кишиневу. Мовляв, молоді люди з Придністров'я часто відвідують Молдову для навчання та проживання, що дає їм можливість побачити переваги демократичного та вільного суспільства. Повертаючись додому, вони бачать контраст із російською моделлю управління.

"Молодь у Придністров'ї все більше усвідомлює, що майбутнє — з Європою, з вільним світом. Ці макропроцеси працюють на нашу користь, і було б недоцільно зараз грати на руку Росії, створюючи кризу", — сказав міністр МЗС.

Нагадаємо, Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.

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