Интеграция без эскалации — Молдова вернет Приднестровье из-за экономических и социальных связей
Молдова продолжает выбирать разумный и взвешенный подход к разрешению конфликта в так называемой ПМР, избегая прямых провокаций и эскалации. Вместо этого правительство страны делает ставку на постепенную и значимую реинтеграцию региона, которая уже дает положительные результаты.
Об этом на Black Sea Security Forum заявил глава МИД Молдовы Михай Попшой.
"Создание эскалации — это то, чего ожидает Россия, чтобы воспользоваться ситуацией в своих интересах. Нашей целью является обеспечение стабильности в регионе и постепенная интеграция Приднестровья в европейский рынок", — сказал министр.
По его словам, Приднестровье уже начинает интегрироваться в Молдову и европейский рынок, что постепенно сокращает его зависимость от РФ. Присутствие российских войск в регионе становится менее угрожающим каждым годом.
"Мы продолжаем работать с нашими партнерами для того, чтобы постепенно обеспечить полную значимую реинтеграцию региона. И эта стратегия дает свои результаты, потому что с экономической точки зрения этот регион уже интегрируется в Молдову и в европейский рынок", — заявил Михай Попшой.
Он добавил, что демографические процессы тоже играют на руку Кишиневу. Мол, молодые люди из Приднестровья часто посещают Молдову для обучения и проживания, что позволяет увидеть преимущества демократического и свободного общества. Возвращаясь домой, они видят контраст с моделью управления.
"Молодежь в Приднестровье все больше отдает себе отчет, что будущее — с Европой, со свободным миром. Эти макропроцессы работают в нашу пользу, и было бы нецелесообразно сейчас играть на руку России, создавая кризис", — сказал министр МИД.
Напомним, Молдова стала первой страной после распада Советского Союза, пострадавшей от военной агрессии РФ - Кремль оккупировал часть на левом берегу Днестра и совершил там так называемую Приднестровскую Молдавскую республику. Соседняя страна готова к реинтеграции этой территории, но только мирным путем.
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