Караван суден готується до завантаження в портах Одещини — деталі

Балкер KAI RUI. Фото: MarineTraffic

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 12 травня, в акваторії Чорного моря перебуває 38 суден, які очікують черги на завантаження. Серед них 2 хімтанкери.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Крім того, ще 6 суден прямують на вихід з портів.

Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є майже сотня суден, які чекають на захід в порти.

Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: MarineTraffic

Більше про гуманітарний коридор

Нагадаємо, гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми повідомляли, що 7 травня рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився через несправність обладнання.

Додамо, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.