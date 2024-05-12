Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Караван суден готується до завантаження в портах Одещини — деталі arrow

Караван суден готується до завантаження в портах Одещини — деталі

12 травня 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Караван суден готується до завантаження в портах Одещини — деталі
Балкер KAI RUI. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт української продукції. Станом на сьогодні, 12 травня, в акваторії Чорного моря перебуває 38 суден, які очікують черги на завантаження. Серед них 2 хімтанкери.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Читайте також:

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 16 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Крім того, ще 6 суден прямують на вихід з портів.

Караван суден готується до завантаження в портах Одещини — деталі - фото 1
Рух суден у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є майже сотня суден, які чекають на захід в порти. 

Караван суден готується до завантаження в портах Одещини — деталі - фото 2
Рух суден біля Сулінського каналу. Фото: MarineTraffic

Більше про гуманітарний коридор

Нагадаємо, гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Також ми повідомляли, що 7 травня рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився через несправність обладнання.

Додамо, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
експорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина