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Караван судов готовится к загрузке в портах Одесской области — подробности

12 мая 2024 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Караван судов готовится к загрузке в портах Одесской области — подробности
БАЛКЕР KAI RUI. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинской продукции. По состоянию на сегодня, 12 мая, в акватории Черного моря находится 38 судов, ожидающих очереди загрузки. Среди них 2 химтанкера.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 16 судов, еще 14 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Кроме того, еще 6 судов следует на выход из портов.

Караван судов готовится к погрузке в портах Одесщины — детали - фото 1
Движение судов в Черном море. Фото: MarineTraffic

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии есть почти сотня судов, ожидающих захода в порты.

Караван судов готовится к погрузке в портах Одесщины — детали - фото 2
Движение судов у Сулинского канала. Фото: MarineTraffic

Больше о гуманитарном коридоре

Напомним, гуманитарный коридор Черным морем функционирует уже почти 9 месяцев и продолжает снабжать страны мира продукцией украинских аграриев. За все время работы из портов Большой Одессы было экспортировано около 45 миллионов грузов.

Также мы сообщали, что 7 мая движение судов Босфором было приостановлено в обоих направлениях из-за посадки на мель крупного грузового судна ALEXIS, следовавшего из Украины в Египет. Согласно сообщению, инцидент произошел из-за неисправности оборудования.

В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.

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