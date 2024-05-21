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Хотів помститися та повідомив про замінування супермаркету — поліція затримала одесита

21 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хотів помститися та повідомив про замінування супермаркету — поліція затримала одесита
Поліція викрила одесита, який повідомив про вибухівку. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі 51-річний місцевий житель повідомив про закладену вибухівку в одному із супермаркетів у Приморському районі. Поліція оперативно затримала зловмисника, тепер за свої витівки він може сісти за ґрати.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в одеській області

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Деталі злочину

Одесит повідомив, що він начебто замінував супермаркет на просп. Шевченка.  Коли ж на місце прибули правоохоронці та ретельно обстежили приміщення, то вибухових пристроїв не виявили. Менш ніж за годину оперативники встановили особу зловмисника та затримали його в багатоповерхівці поруч із супермаркетом. 

В ході слідства стало відомо, що напередодні чоловік посварився з працівниками магазину і, обурений, вирішив повідомити про гранату в супермаркеті.

Що загрожує

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України — завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Інші злочини в Одесі

Ми писали, що в Одесі правоохоронці викрили та затримали групу осіб, які вимагали гроші у місцевих жителів, вигадуючи борги. Наразі усі порушники перебувають під вартою, їм загрожує позбавлення волі.

Також ми повідомляли, поліцейські затримали двох жителів Одеси, які навмисно підпалили магазин із продажу будівельних матеріалів в Хаджибейському районі міста. За знищення чужого майна чоловікам загрожує до десяти років в'язниці.

Додамо, що в Приморському районі, по вулиці Тіниста, загорілася 2-поверхова дерев’яна будівля на території Храму Архангела Михаїла та святителя Луки. Пізніше палія затримали, тепер чоловіку загрожує позбавлення волі. В ході слідства виявили, що чоловік скоїв злочин через образу на працівницю храму.

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