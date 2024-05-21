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Хотел отомстить и сообщил о заминировании супермаркета — полиция задержала одессита

21 мая 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хотел отомстить и сообщил о заминировании супермаркета — полиция задержала одессита
Полиция разоблачила одессита, который сообщил о взрывчатке. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе 51-летний местный житель сообщил о заложенной взрывчатке в одном из супермаркетов в Приморском районе. Полиция оперативно задержала злоумышленника, теперь за свои выходки он может сесть за решетку.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в одесской области.

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Детали преступления

Одессит сообщил, что он якобы заминировал супермаркет по просп. Шевченко. Когда же на место прибыли правоохранители и тщательно обследовали помещение, взрывных устройств не обнаружили. Менее чем через час оперативники установили личность злоумышленника и задержали его в многоэтажке рядом с супермаркетом.

В ходе следствия стало известно, что накануне мужчина поругался с работниками магазина и, возмущенный, решил сообщить о гранате в супермаркете.

Что грозит

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины — заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Другие преступления в Одессе

Мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили и задержали группу лиц, требовавших деньги у местных жителей, придумывая долги. Все нарушители находятся под стражей, им грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что полицейские задержали двух жителей Одессы, которые намеренно подожгли магазин по продаже строительных материалов в Хаджибейском районе города. За уничтожение чужого имущества мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Добавим, что в Приморском районе по улице Тинистая загорелось 2-этажное деревянное здание на территории Храма Архангела Михаила и святителя Луки. Позже поджигателя задержали, теперь мужчине грозит лишение свободы. В ходе следствия обнаружили, что мужчина совершил преступление из-за обиды на работницу храма.

Одесса
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