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"Ховався в кукурудзі": в Одеській області виявили ухилянта

7 вересня 2023 17:50
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Анна Мурадова
Редактор
"Ховався в кукурудзі": в Одеській області виявили ухилянта
Прикордонники затримали ухилянта. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Два прикордонні наряди з Ізмаїльського загону одночасно зафіксували спробу незаконного перетину кордону на українсько-молдовському кордоні. Один з чоловіків ховався в кукурудзі, а іншого відчув прикордонний пес. 

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Один із них спробував перейти кордон неподалік від села Нові Трояни, приховуючись серед високої кукурудзи. Другий намагався перетнути кордон поза пунктом пропуску "Табаки", проте його задумам завадила німецька вівчарка, яка сповістила кінолога про підозрілу діяльність.

Пес-прикордонник виявив ухилянта. Фото: Ізмаїльський прикордонний загін

Обидва інциденти призвели до складення протоколів за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", і справи передані до суду для подальшого розгляду.

Вивезення чоловіків за кордон

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох місцевих жителів Болградського району, які спробували незаконно перетнути державний кордон України, неподалік села Кубей. Втім чоловіки не тікали, а повертались з Молдови. 

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