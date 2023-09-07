"Прятался в кукурузе": в Одесской области обнаружили уклониста

Пограничники задержали уклониста. Фото: Измаильский пограничный отряд

Два пограничных наряда из Измаильского отряда одновременно зафиксировали попытку незаконного пересечения границы на украинско-молдавской границе. Один из мужчин прятался в кукурузе, а другого почувствовал пограничный пес.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Один из них попытался перейти границу неподалеку от села Новые Трояны, скрываясь среди высокой кукурузы. Второй пытался пересечь границу вне пункта пропуска "Табаки", однако его замыслам помешала немецкая овчарка, известившая кинолога о подозрительной деятельности.

Пес-пограничник обнаружил уклониста. Фото: Измаильский пограничный отряд

Оба инцидента привели к составлению протоколов по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Вывоз мужчин за границу

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Кроме того, пограничники Измаильского отряда задержали двух местных жителей Болградского района, которые попытались незаконно пересечь государственную границу Украины, недалеко от села Кубей. Впрочем, мужчины не убегали, а возвращались из Молдовы.