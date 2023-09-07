На Одещині чоловік підробив документи, аби виїхати за кордон

Пункт пропуску. Фото: google

У прикордонному пункті пропуску "Рені" співробітники Ізмаїльського загону виявили підробні військово-облікові документи. Їх пред’явив 33-річним чоловік, який намагався виїхати за кордон.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

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Чоловік намагався перетнути кордон, пред’явивши тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК. Однак інспектор прикордонної служби відразу ж помітив ознаки підробки в цих документах.



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Відповідно до статті 358 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток і штампів, прикордонники негайно повідомили про цей інцидент Національну поліцію. Такі дії караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Вивезення чоловіків за кордон

Нагадаємо, житель Одеси та його дві спільниці можуть провести щонайменше сім років у в'язниці за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України. Свої послуги вони оцінили у 3 500 доларів США.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.

Тим часом поки одні тікають, вчора о четвертій ранку прикордонники Ізмаїльського загону затримали двох місцевих жителів Болградського району, які спробували незаконно перетнути державний кордон України, неподалік села Кубей. Втім чоловіки не тікали, а повертались з Молдови.