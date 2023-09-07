В Одесской области мужчина подделал документы, чтобы выехать за границу

Пункт пропуска. Фото: google

В пограничном пункте пропуска "Рени" сотрудники Измаильского отряда обнаружили поддельные военно-учетные документы. Их предъявил 33-летним мужчина, пытавшийся уехать за границу.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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Согласно статье 358 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей и штампов, пограничники немедленно сообщили об этом инциденте Национальной полиции. Такие действия наказываются штрафом до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Вывоз мужчин за границу

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.

Между тем пока одни бегут, вчера в четыре утра пограничники Измаильского отряда задержали двух местных жителей Болградского района, которые попытались незаконно пересечь государственную границу Украины, недалеко от села Кубей. Впрочем, мужчины не убегали, а возвращались из Молдовы.