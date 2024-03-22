Кількість електротранспорту на маршрутах Одеси скоротили — подробиці

Одеський електричний трамвай. Фото: Одеська міська рада

Наразі в Одесі тривають роботи над підключенням знеструмлених об'єктів внаслідок атаки по Одещині у ніч проти 22 березня. Проте рух трамваїв і тролейбусів у місті обмежений.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

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"Що стосується електротранспорту, то наразі прийнято рішення щодо скорочення кількості рухомого складу на міських маршрутах майже вдвічі", — йдеться у повідомленні.

Обмеження руху в Одесі

Через масове знеструмлення Одеси та регіону, електротранспорт буде ходити рідше, ніж зазвичай.

"Інтервал між рухом трамваїв і тролейбусів буде збільшено. Тож прошу одеситів планувати свої поїздки заздалегідь", — повідомив міський голова.



Робота соціальної інфраструктури

За словами міського голови, наразі одеські служби працюють в посиленому режимі. Також всі обʼєкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами та функціонують. Перебоїв з напругою води та водопостачання немає.

В регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.

Нагадаємо, внаслідок нічних атак та відключення електроенергії тимчасово змінено розклад руху трамваїв. Йдеться про маршрути №7 та №27.

Ми повідомляли, що через влучання в об'єкт критичної інфраструктури в Одесі без світла залишилися сотні тисяч жителів регіону. Наразі за графіком відключені понад 200 тисяч абонентів, проте це число може збільшитись.

Додамо, що в Одеській області планують усунути протягом доби пошкодження в енергосистемі та повністю відновити подачу електроенергії.