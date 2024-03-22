Количество электротранспорта на маршрутах Одессы сократили — подробности

Одесский электрический трамвай. Фото: Одесский городской совет

В Одессе продолжаются работы над подключением обесточенных объектов в результате атаки по Одесчине в ночь на 22 марта. Однако движение трамваев и троллейбусов в городе ограничено.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

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"Что касается электротранспорта, то принято решение о сокращении количества подвижного состава на городских маршрутах почти вдвое" , — говорится в сообщении.

Ограничение движения в Одессе

Из-за массового обесточивания Одессы и региона электротранспорт будет ходить реже обычного.

"Интервал между движением трамваев и троллейбусов будет увеличен. Поэтому прошу одесситов планировать свои поездки заранее" , — сообщил городской голова.

Работа социальной инфраструктуры

По словам городского головы, одесские службы работают в усиленном режиме. Также все объекты социальной инфраструктуры снабжены генераторами и функционируют. Перебоев с напряжением воды и водоснабжения нет.

В регионе функционируют 399 пунктов несокрушимости, еще 413 готовы развернуть по необходимости.

Напомним, в результате ночных атак и отключения электроэнергии временно изменено расписание движения трамваев. Речь идет о маршрутах №7 и №27.

Мы сообщали, что из-за попадания в объект критической инфраструктуры в Одессе без света остались сотни тысяч жителей региона. По графику отключены более 200 тысяч абонентов, однако это число может увеличиться.

Добавим, что в Одесской области планируется устранить в течение суток повреждение в энергосистеме и полностью восстановить подачу электроэнергии.