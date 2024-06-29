Літаки НАТО вийшли на місію близько Одещини сьогодні, 29 червня

Літаки НАТО патрулюють біля Одещини сьогодні. Ілюстративне фото: Defense Express

Сьогодні, 29 червня, літаки НАТО здійснюють розвідувальні польоти біля південних кордонів Одеської області. Bombardier Challenger 650 та Boeing P-8A Poseidon з ВМС США патрулюють повітряний простір Румунії та спостерігають за ситуацією поблизу нашого регіону та сусідніх країн.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Маршрут Boeing P-8A Poseidon проходить через повітряний простір Румунії, але літак виконує патрулювання біля південних кордонів Одеської області, зокрема неподалік населених пунктів Рені та Ізмаїл.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Він злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії і використовується союзниками по НАТО.

Розвідка біля Молдови

Bombardier Challenger 650 патрулює вздовж кордону Молдови та Румунії у повітряному просторі останньої. Він також здійснює спостереження за кордоном Одещини із сусідніми країнами.

Маршрут Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Цей літак злетів з 57-ї авіабази ВПС Румунії, яка має назву "Михаїл Коґельничану". Відомо, що ця база відповідає стандартам НАТО і США та з 1999 року час від часу використовується ВПС США

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Ми писали, що НАТО вивчає досвід України у Чорному морі. Альянс уважно аналізує передовий досвід з усіх регіонів, де відбувається збройне протистояння на морі. Вони також цікавляться ситуацією в Червоному морі та розвиток подій в Аденській затоці.

Також ми повідомляли, що Північноатлантичний альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів.

Додамо, що в Румунії на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами.