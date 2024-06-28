Літаки НАТО на патрулюванні поблизу Одещини: які саме

Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання сьогодні, 28 червня. Ілюстративне фото: United States Air Force

Сьогодні, 28 червня, авіація НАТО виконує місію поблизу південних берегів Одеської області. Літаки ВМС Сполучених Штатів Boeing RC-135V Rivet Joint та Boeing P-8A Poseidon патрулюють в повітряному просторі Румунії та над акваторією Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Де патрулюють літаки

Маршрут розвідувальника Boeing P-8A Poseidon пролягав повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена недалеко від населених пунктів Вилкове, Кілія та Ізмаїл. Літак також проводить розвідку над акваторією Чорного моря та вздовж його берегів, контролюючи ситуацію на воді. Відомо, що злетів він з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії, яка належить ВПС Італії та використовується союзниками і партнерами по НАТО.

Маршрут літака. Фото: скриншот

Американський військовий літак Boeing RC-135V Rivet Joint з позивним Jake 17 патрулює поблизу кордону Молдови. Цей літак почав свій маршрут з військової авіабази Сполученого Королівства — Мілденхол. Вона була відкрита 1934 року й активно використовувалася британськими Повітряними силами за часів Другої світової війни, зокрема Бомбардувальним командуванням.

Маршрут літака. Фото: скриншот

Більше про загрозу з боку окупантів

Ми писали, що сьогодні на території Одещини лунали гучні вибухи. Ворог скерував ракету, ймовірно, "Іскандер-М", на регіон. Вона влучила влучила у пшеничне поле. Пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму. Пізніше росіяни запустили розвідувальний дрон, який успішно знищила ППО.

Також ми повідомляли, що ситуація у Чорному морі становить загрозу не лише Україні, але й усім сусідам по акваторії. Однак Збройні сили України змогли суттєво послабити позиції Росії.

Додамо, НАТО активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів. Така стратегія має на меті забезпечити стабільність в умовах агресії з боку Росії.