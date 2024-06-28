Самолеты НАТО на патрулировании вблизи Одесчины: какие именно

Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование сегодня, 28 июня. Иллюстративное фото: United States Air Force

Сегодня, 28 июня, авиация НАТО выполняет миссию у южных берегов Одесской области. Самолеты ВМС Соединенных Штатов Boeing RC-135V Rivet Joint и Boeing P-8A Poseidon патрулируют в воздушном пространстве Румынии и свыше акватории Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

Читайте также:

Где патрулируют самолеты

Маршрут разведчика Boeing P-8A Poseidon пролегал по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО подмечена недалеко от населенных пунктов Вилково, Килия и Измаил. Самолет проводит разведку над акваторией Черного моря и вдоль его берегов, контролируя ситуацию на воде. Известно, что он вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, принадлежащей ВВС Италии и используется союзниками и партнерами по НАТО.

Маршрут самолета. Фото: скриншот

Американский военный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным Jake 17 патрулирует около границы Молдовы. Этот самолет начал свой маршрут с военной авиабазы Соединенного Королевства — Милденхолл. Она была открыта в 1934 году и активно использовалась британскими воздушными силами во времена Второй мировой войны, в частности Бомбардировочным командованием.

Маршрут самолета. Фото: скриншот

Больше об угрозе со стороны оккупантов

Мы писали, что сегодня на территории Одесчины раздавались громкие взрывы. Враг направил ракету, вероятно, "Искандер-М", на регион. Она попала попала в пшеничное поле. Пуски производились с временно оккупированного Крыма. Позже россияне запустили разведывательный дрон, который успешно уничтожила ПВО.

Также мы сообщали, что ситуация в Черном море представляет угрозу не только Украине, но всем соседям по акватории. Однако вооруженные силы Украины смогли существенно ослабить позиции России.

Добавим, НАТО активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей. Такая стратегия стремится обеспечить стабильность в условиях агрессии со стороны России.