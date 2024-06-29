Самолеты НАТО вышли на миссию около Одесчины сегодня, 29 июня

Самолеты НАТО патрулируют возле Одесской области сегодня. Иллюстративное фото: Defense Express

Сегодня, 29 июня, самолеты НАТО совершают разведывательные полеты у южных границ Одесской области. Bombardier Challenger 650 и Boeing P-8A Poseidon из ВМС США патрулируют воздушное пространство Румынии и наблюдают за ситуацией вблизи нашего региона и соседних стран.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут Boeing P-8A Poseidon проходит через воздушное пространство Румынии, но самолет выполняет патрулирование у южных границ Одесской области, в том числе неподалеку от населенных пунктов Рени и Измаил.

Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, которая принадлежит ВВС Италии и используется союзниками по НАТО.

Разведка у Молдовы

Bombardier Challenger 650 патрулирует вдоль границы Молдовы и Румынии в последней воздушном пространстве. Он также осуществляет наблюдение за границей Одесской области с соседними странами.

Маршрут Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Этот самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что эта база соответствует стандартам НАТО и США и с 1999 года время от времени используется ВВС США.

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Мы писали, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.