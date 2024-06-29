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Контроль разведки НАТО за Одесской областью — самолеты снова вышли на миссию

29 июня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолеты НАТО вышли на миссию около Одесчины сегодня, 29 июня
Самолеты НАТО патрулируют возле Одесской области сегодня. Иллюстративное фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 29 июня, самолеты НАТО совершают разведывательные полеты у южных границ Одесской области. Bombardier Challenger 650 и Boeing P-8A Poseidon из ВМС США патрулируют воздушное пространство Румынии и наблюдают за ситуацией вблизи нашего региона и соседних стран.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Контроль Одесской области

Маршрут Boeing P-8A Poseidon проходит через воздушное пространство Румынии, но самолет выполняет патрулирование у южных границ Одесской области, в том числе неподалеку от населенных пунктов Рени и Измаил.

Самолет НАТО у Одесской области 29 июня
Маршрут Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии, которая принадлежит ВВС Италии и используется союзниками по НАТО.

Разведка у Молдовы

Bombardier Challenger 650 патрулирует вдоль границы Молдовы и Румынии в последней воздушном пространстве. Он также осуществляет наблюдение за границей Одесской области с соседними странами.

Самолет НАТО у Молдовы 29 июня
Маршрут Bombardier Challenger 650. Фото: скриншот

Этот самолет взлетел с 57-й авиабазы ВВС Румынии, которая называется "Михаил Когельничану". Известно, что эта база соответствует стандартам НАТО и США и с 1999 года время от времени используется ВВС США.

Больше о НАТО

Мы писали, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

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